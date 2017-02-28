Ожидаемо: в Челябинской области кредиторы уходят в тень

Публикации за 28.02.17

На Южном Урале продолжают фиксировать рост числа нелегальных заимодавцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году продолжилась тенденция к росту организаций и физических лиц, нелегально предоставляющих кредиты населению. Об этом заявил начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, легализации преступных доходов и по противодействию финансированию террористической и экстремистской деятельности УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области Алексей Аршинов.

«Многие ушли в тень, – отметил высокопоставленный полицейский. – Они не хотят платить налоги, вставать на учет. Такая ситуация складывается по всей стране». Как правило, к нелегальным кредиторам обращаются люди, которым отказали в предоставлении займа в банке или микрофинансовой организации из-за недостаточной кредитоспособности либо нехватки документов, напомнил Алексей Аршинов. И обычно это граждане с низкой финансовой грамотностью. Поэтому, даже пострадав от незаконных действий заимодавцев, они редко обращаются за помощью к правоохранителям.

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При этом, по словам заведующей сектором контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов отделения Центробанка по Челябинской области Ларисы Филатовой, рост нелегальных кредиторов отмечался в регионе уже в 2015 году по сравнению с 2014 годом. С началом 2017 года и началом действия поправок в закон о микрофинансовых организациях, в теневой финансовый сектор начали уходить МФО, исключенные из реестра Центробанка. По всей видимости, эта тенденция продолжится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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