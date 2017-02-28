Южноуральцы боялись сообщить о надувательстве из-за страха штрафа в 800 тысяч рублей

Публикации за 28.02.17

В Челябинской области мошенники вместо кредита пытались всучить заемщикам неизвестный товар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, после обращения общественников в контрольно-надзорные органы возбуждены уголовные дела по признакам нарушения законодательства о рекламе и по факту мошенничества.

В конце 2016 года активистам организации стало известно, что некая коммерческая структура под видом кредита заключает с южноуральцами договор рассрочки. Согласно его условиям по истечении 120 месяцев несостоявшиеся заемщики вместо денег получат некий товар, не оговоренный в документе. При этом о надувательстве челябинцы просто боялись сообщить в правоохранительные органы, так как по договору за разглашение информации им грозил штраф в 800 тысяч рублей.

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Общественники обратились в прокуратуру Центрального района Челябинска, а также в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. В итоге было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества с причинением значительного ущерба. Кроме того, управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило административное дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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