В Челябинске остановили маршрутку с пьяным водителем

В Челябинске наряд ДПС снял с маршрутки пьяного водителя.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды городского ГИБДД, инцидент произошел недалеко от пересечения улиц Гагарина и Новороссийской.
Полицейские остановили маршрутное такси №58, у водителя которого налицо были признаки алкогольного опьянения. В салоне маршрутки в это время находились три пассажира.
Мужчина заверил сотрудников ГИБДД, что ни у проводившего предрейсовый осмотр медика, ни у механика его состояние не вызвало вопросов. А видимые признаки опьянения – всего лишь последствия алкогольных посиделок минувшим вечером. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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Теперь маршрутчику грозит до 30 тысяч рублей штрафа. Кроме того, проводится проверка перевозчика, на маршруте которого работал водитель. Если выяснится, что допуск на рейс он получил, уже будучи в таком состоянии, компании также придется заплатить штраф.
Челябинск, Виктор Елисеев
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