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Публикации за 28.02.17

Челябинский «Трактор» сравнял счет в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» сравнял счет в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» не позволил астанинскому «Барысу» оторваться в плей-офф.

Как передает корреспондент РИА , челябинский «Трактор» вырвал победу в матче в Астане у «Барыса», сравняв счет в серии плей-офф.

На протяжении первой половины четвертого матча ¼ финала плей-офф Восточной конференции южноуральцы безапеляционно владели инициативой. Однако воплотить свое игровое преимущество не смогли. Лишь на 33-й минуте Пол Щехура, получив пас от Максима Якуцени, пробил Хенрика Ларссена и вывел гостей вперед – 1:0 в пользу «Трактора».

Получив столь ощутимый удар, хозяева бросились отыгрываться. На протяжение почти получаса «Барыс» осаждал ворота Павла Францоуза, но безуспешно. Однако «трактористы» вновь погорели на удалении. На 54-й минуте матча защитник «Трактора» Кирилл Кольцов за удар соперника клюшкой заработал не только 2 минуты на скамейке штрафников, но еще и буллит. Но и на этот раз голкипер челябинцев оказался неприступен: Найджел Доус, «сделавший» предыдущий матч, не смог пробить Павла Францоуза. Однако расслабляться, как оказалось, было рано. Буквально через 7 секунд все тот же Доус перехитрил вратаря челябинцев, сравняв счет в матче – 1:1.

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С таким счетом команды и закончили основное время. Обедителя клубкам пришлось определять в овер-тайме. И на сей раз удача сопуствовала гостям. На 66-й минуте матча форвард челябинцев попытался пробить голкипера «Барыса», но Хенрик Карлссон отбил бросок молодого нападающего. А вот с добиванием защитника гостей Алексея Петрова швед уже справиться не смог – 2:1 в пользу «Трактора», и при счете в серии 2:2 челябинцы встречают 2 марта казахстанцев на своей площадке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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