NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.02.17

Магнитогорский «Металлург» споткнулся на последнем матче

Магнитогорский «Металлург» споткнулся на последнем матче

«Магнитка» не смогла победить во втором гостевом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции.

Как передает корреспондент РИА , упорство, демонстрировавшееся игроками китайского клуба на протяжении двух последних матчей, наконец, привело к желаемому результату.

Если в первом матче четвертьфинала Восточной конференции вопросов в преимуществе магнитогорского «Металлурга» не возникало, то уже во втором матче в Магнитке и первом – в Пекине, хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» доказали, что не собираются быть мальчиками для битья. Но опыт южноуральцев, конечно же, играл в их пользу: хоть и с трудом, но магнитогорцы продвигались к следующему кругу плей-офф.

Многие были уверены, что уже сегодня «Металлург» поставит точку в серии. Но не тут-то было. Хозяева с самого начала мачта ринулись в бой, и уже к окончанию первого периода вели со счетом 2:0 – огорчили гостей Мартин Руаш и Чед Роу.

«Новый День – Челябинск» , и

Возможно, после этого многие поклонники «Магнитки» и не приуныли, надеясь на перелом игры в следующих двадцатиминутках. Но во втором периоде сначала нападающий «Куньлуня» Томми Тайми увеличил разрыв до трех шайб. И лишь на исходе игрового отрезка магнитогорец Владимир Антипин «размочил» счет. Но на большее ни у той, ни у другой команды сил не хватило. Итог – 3:1 в пользу китайского клуба, и тот же счет в серии в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.02.17

Челябинский «Трактор» сравнял счет в серии плей-офф. / Из южноуральских поликлиник исчезла АКДС-вакцина, родителям предлагают купить препарат за свой счет. / Дьявол и марсиане: на красной планете зафиксировано странное движение.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter