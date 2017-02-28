Магнитогорский «Металлург» споткнулся на последнем матче

Публикации за 28.02.17

«Магнитка» не смогла победить во втором гостевом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», упорство, демонстрировавшееся игроками китайского клуба на протяжении двух последних матчей, наконец, привело к желаемому результату.

Если в первом матче четвертьфинала Восточной конференции вопросов в преимуществе магнитогорского «Металлурга» не возникало, то уже во втором матче в Магнитке и первом – в Пекине, хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» доказали, что не собираются быть мальчиками для битья. Но опыт южноуральцев, конечно же, играл в их пользу: хоть и с трудом, но магнитогорцы продвигались к следующему кругу плей-офф.

Многие были уверены, что уже сегодня «Металлург» поставит точку в серии. Но не тут-то было. Хозяева с самого начала мачта ринулись в бой, и уже к окончанию первого периода вели со счетом 2:0 – огорчили гостей Мартин Руаш и Чед Роу.

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Возможно, после этого многие поклонники «Магнитки» и не приуныли, надеясь на перелом игры в следующих двадцатиминутках. Но во втором периоде сначала нападающий «Куньлуня» Томми Тайми увеличил разрыв до трех шайб. И лишь на исходе игрового отрезка магнитогорец Владимир Антипин «размочил» счет. Но на большее ни у той, ни у другой команды сил не хватило. Итог – 3:1 в пользу китайского клуба, и тот же счет в серии в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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