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Публикации за 01.03.17

Южноуралец получил условный срок за торговлю «паленым» алкоголем

Южноуралец получил условный срок за торговлю «паленым» алкоголем

Житель Еманжелинска получил полтора года условно за торговли контрафактным алкоголем.

Как сообщили РИА в пресс-службе Еманжелинского городского суда, мужчина торговал алкоголем с поддельными акцизными марками с января по июль 2016 года.

В ходе обысков полиция изъяла у южноуральца поддельного спиртного на сумму более 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере). В ходе следствия предприниматель полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

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В суде отметили, что еманжелинец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и назначили в качестве наказания лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком в два года с возложением дополнительных обязанностей, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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