Южноуралец получил условный срок за торговлю «паленым» алкоголем

Публикации за 01.03.17

Житель Еманжелинска получил полтора года условно за торговли контрафактным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Еманжелинского городского суда, мужчина торговал алкоголем с поддельными акцизными марками с января по июль 2016 года.

В ходе обысков полиция изъяла у южноуральца поддельного спиртного на сумму более 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере). В ходе следствия предприниматель полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

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В суде отметили, что еманжелинец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и назначили в качестве наказания лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком в два года с возложением дополнительных обязанностей, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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