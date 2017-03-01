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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

В Кыштыме арестовали актера сериала НТВ

В Кыштыме арестовали актера сериала НТВ

На Южном Урале отправили за решетку актера.

Как передает корреспондент РИА , 29-летний уроженец Челябинской области, сыгравший в сериале «Дело врачей» на телеканале НТВ эпизодическую роль следователя, ведущий и режиссер праздничных мероприятий Роман Ахмедзянов признан виновным в мелком хулиганстве.

Поводом для судебного разбирательства послужил скандал, произошедший днем 27 февраля в одном из домов Кыштыма, куда актер приехал навестить родителей.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте городского суда, в подъезде родительского дома Роман публично разразился нецензурной бранью, на неоднократные требования соседей прекратить хулиганские действия не реагировал, тем самым нарушил общественный порядок.

Пытаясь усмирить нарушителя спокойствия, свидетели происшествия вызвали полицию. Прибывший на место участковый составил в отношении дебошира административный протокол.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате суд назначил актеру наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 10 суток с момента получения копии постановления.

Челябинск, Юлия Димова

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