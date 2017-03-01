В Челябинске судят ОПГ педофилов за вовлечение в порнобизнес 26 детей

Публикации за 01.03.17

В Челябинске начинается суд на группой педофилов, вовлекавших в порнобизнес детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники следственных органов СК РФ по Челябинской области завершили расследование в рамках уголовного дела, заведенного в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера, преступлениях против половой неприкосновенности малолетних детей, развратных действиях, вовлечении в проституцию, организации занятия проституцией, видеосъемке несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов и других правонарушениях.

По данным следователей, в течение восьми лет (в период 2007-2015 годов) обвиняемые совершили ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе фото и видео съемку происходящего с целью производства и распространения материалов порнографического содержания. Всего в рамках этого дела было выявлено 26 потерпевших несовершеннолетних, в отношении которых удалось выявить более трех с половиной сотен преступных эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Челябинской области.

В рамках данного производства следователи СК РФ проделали большой объем работы. Было проведено 97 осмотров места происшествия, проведено более 200 допросов, 2 десятка проверок показаний на месте, более 1 тысячи процессуальных действий, около 3 десятков обысков и выемок. В соответствии с ходатайством следователей для обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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