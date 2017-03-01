NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

Жительница Челябинска убила свою тетю за громкие крики

Жительница Челябинска убила свою тетю за громкие крики

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 49-летней горожанки, обвиняемой в убийстве пожилой женщины, которая приходилась ей тетей.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, суд признал женщину виновной в том, что она, осуществляя уход за пожилой 93-летней тетей, совершила жестокое убийство на почве неприязненных отношений из-за громкого крика пенсионерки. Свою вину подсудимая признавать отказалась, заявив, что убила пожилую родственницу по неосторожности.

Обвинение представило достаточные доказательства, свидетельствующие об умышленном характере совершенного преступления. Погибшей было нанесено более пяти десятков ударов в различные части тела. Причиной ее смерти стала механическая асфиксия при перекрытии доступа воздуха.

Суд признал подсудимую виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к лишению свободы сроком на шесть лет. Свое наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима. Также отмечается, что обвинение не согласно с назначенным подсудимой наказанием и считает его слишком мягким, поэтому внесло апелляционное представление.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.03.17

В Челябинске судят ОПГ педофилов за вовлечение в порнобизнес 26 детей. / В Кыштыме арестовали актера сериала НТВ. / Южноуралец получил условный срок за торговлю «паленым» алкоголем.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter