Жительница Челябинска убила свою тетю за громкие крики

Публикации за 01.03.17

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 49-летней горожанки, обвиняемой в убийстве пожилой женщины, которая приходилась ей тетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, суд признал женщину виновной в том, что она, осуществляя уход за пожилой 93-летней тетей, совершила жестокое убийство на почве неприязненных отношений из-за громкого крика пенсионерки. Свою вину подсудимая признавать отказалась, заявив, что убила пожилую родственницу по неосторожности.

Обвинение представило достаточные доказательства, свидетельствующие об умышленном характере совершенного преступления. Погибшей было нанесено более пяти десятков ударов в различные части тела. Причиной ее смерти стала механическая асфиксия при перекрытии доступа воздуха.

Суд признал подсудимую виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к лишению свободы сроком на шесть лет. Свое наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима. Также отмечается, что обвинение не согласно с назначенным подсудимой наказанием и считает его слишком мягким, поэтому внесло апелляционное представление.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.03.17

В Челябинске судят ОПГ педофилов за вовлечение в порнобизнес 26 детей. / В Кыштыме арестовали актера сериала НТВ. / Южноуралец получил условный срок за торговлю «паленым» алкоголем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»