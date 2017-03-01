В Челябинской области передано в суд дело депутата, ударившего ножом полицейского

Публикации за 01.03.17

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего депутата Уйского собрания, ударившего ножом инспектора ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ночь на 17 августа минувшего года на участке автодороги Чебаркуль-Магнитогорск на территории Уйского района сотрудники автоинспекции задержали депутата, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину препроводили в служебный автомобиль дорожно-патрульной службы, там он набросился с ножом на одного из инспекторов и ударил его ножом в грудь. Потом бросился в сторону второго сотрудника полиции и начал угрожать ему.

Сейчас бывший депутат содержится под стражей. Дело передано в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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