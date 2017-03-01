Главу Челябинска обязали разобраться с недостроем, с которого упала 13-летняя школьница

Публикации за 01.03.17

В Челябинске озвучили результаты проверки по факту падения 13-летней школьницы с крыши недостроя.

Как уже сообщал «Новый День», 27 декабря 2016 года девочка-подросток упала с шестого этажа недостроенного здания на улице Хохрякова, получив переломы позвоночника, таза, ушибы внутренних органов.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». В издевательствах над учащейся школы №155 Челябинска заподозрили престарелую учительницу математики.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что педагог систематически унижала подростка и жестоко с ней обращалась. Как призналась сама девочка, ей надоели постоянные унижения. По словам школьницы, преподавательница часто оскорбляла ее при всех, критиковала внешний вид, дергала за волосы, занижала оценки, отправляла на дополнительные занятия. Отметим, мать школьницы знала о конфликте, более того вместе с другими родителями просила директора школы поменять педагога по математике в классе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушения закона об образовании.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Кроме того, прокуратура Тракторозаводского района привлекла к ответственности собственника строительного объекта, на территорию которого беспрепятственно проникла девочка. В отношении застройщика и подрядчика возбуждены административные дела по факту нарушения обязательных требований в области строительства. В ходе проверки установлено, что, приступив к возведению объкта, рабочие не огородили площадку забором.

В адрес руководителей предприятий, а также в адрес главы Челябинска внесены представления об устранении нарушений градостроительного законодательства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.03.17

В Челябинской области передано в суд дело депутата, ударившего ножом полицейского. / Жительница Челябинска убила свою тетю за громкие крики. / В Челябинске судят ОПГ педофилов за вовлечение в порнобизнес 26 детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»