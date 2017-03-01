В Челябинске маршрутка едва не перевернулась из-за лопнувшего колеса: есть пострадавшие

Публикации за 01.03.17

Челябинка пострадала в маршрутке, у которой лопнуло колесо.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 28 февраля, в 18:52 в Ленинском районе города.

Возле дома №117 по улице Дзержинского у автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №92, лопнуло переднее колесо. Водителю пришлось применить экстренное торможение, из-за чего одна из ехавших в маршрутке женщин упала.

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С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки челябинку доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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