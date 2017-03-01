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Публикации за 01.03.17

В Челябинске сотрудница полиции ответит в суде за «пьяное» ДТП

В Челябинске сотрудница полиции ответит в суде за «пьяное» ДТП

В Челябинске передано в суд уголовное дело женщины-полицейского, сбившей пешехода на тротуаре.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, дорожный инцидент произошел 8 октября прошлого года в Калининского районе областного центра. Сотрудница управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области за рулем Toyota Avensis врезалась в стоявшую на обочине легковушку.

От удара припаркованная машина вылетела с дороги и сбила пешехода. В результате происшествия 60-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой, переломами костей таза и многочисленными ушибами доставили в больницу.

Установлено, что автоледи управляла автомобилем в нетрезвом виде. При этом от прохождения медосвидетельствования сотрудница полиции отказалась.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. В ходе следствия обвиняемая признала вину в нарушении правил дорожного движения, совершенных лицом в состоянии алкогольного опьянения и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Сотрудницу областного главка уволили из органов внутренних дел.

После утверждения обвинительного заключения материалы следствия передали в суд. Начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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