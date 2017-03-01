Прокуратура Челябинска требует открыть дело о хищении денег дольщиков

Публикации за 01.03.17

Прокуратура Челябинска потребовала возбудить уголовное дело в отношении застройщика, похитившего средства дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в полицию направлены материалы проверки, проведенной в отношении строительной компании «Град», заморозившей стройку жилого комплекса под названием «Новоград». Речь ведется о возможном мошенничестве в крупных размерах со средствами дольщиков ЖК на общую сумму в 75 миллионов рублей. В ходе проверки установлено, что неизвестные лица, скорее всего, из числа руководителей компании похитили взносы участников долевого строительства и сообщили дольщикам несоответствующие действительности данные о сроках завершения строительства объекта по улице Доватора. Строительство в указанные сроки завершено не было, документы о вводе здания в эксплуатацию не оформлены, дольщикам квартиры не переданы.

А сама компания на данный момент находится в процедуре банкротства. Дольщики неоднократно пытались отыскать другого инвестора, который мог бы взяться за этот объект, но все попытки так и не принесли результатов. При этом, на завершение строительства высотки на пересечении Доватора и Воровского требуется около 150 млн рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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