NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

Прокуратура Челябинска требует открыть дело о хищении денег дольщиков

Прокуратура Челябинска требует открыть дело о хищении денег дольщиков

Прокуратура Челябинска потребовала возбудить уголовное дело в отношении застройщика, похитившего средства дольщиков.

Как сообщили РИА в городской прокуратуре, в полицию направлены материалы проверки, проведенной в отношении строительной компании «Град», заморозившей стройку жилого комплекса под названием «Новоград». Речь ведется о возможном мошенничестве в крупных размерах со средствами дольщиков ЖК на общую сумму в 75 миллионов рублей. В ходе проверки установлено, что неизвестные лица, скорее всего, из числа руководителей компании похитили взносы участников долевого строительства и сообщили дольщикам несоответствующие действительности данные о сроках завершения строительства объекта по улице Доватора. Строительство в указанные сроки завершено не было, документы о вводе здания в эксплуатацию не оформлены, дольщикам квартиры не переданы.

А сама компания на данный момент находится в процедуре банкротства. Дольщики неоднократно пытались отыскать другого инвестора, который мог бы взяться за этот объект, но все попытки так и не принесли результатов. При этом, на завершение строительства высотки на пересечении Доватора и Воровского требуется около 150 млн рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.03.17

В Челябинске сотрудница полиции ответит в суде за «пьяное» ДТП. / В Челябинске маршрутка едва не перевернулась из-за лопнувшего колеса: есть пострадавшие. / Главу Челябинска обязали разобраться с недостроем, с которого упала 13-летняя школьница.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter