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Публикации за 01.03.17

Жители южноуральского села полторы недели сидят без воды / Чиновники предлагают селянам отремонтировать сети за свой счет

Жители южноуральского села полторы недели сидят без воды Чиновники предлагают селянам отремонтировать сети за свой счет

В поселке Малиновка Сосновского района перемерзли трубы центрального водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА , подача воды в частные дома по улице Школьной и Мира прекратилась еще 19 февраля. На протяжении полутора недель жители вынуждены добывать воду самостоятельно – брать ее из природных источников либо ездить к родственникам в соседние населенные пункты. В самом поселке не осталось ни одной колонки – последнюю без ведома малиновцев демонтировали около года назад.

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Местные власти в курсе длительного отключения воды, однако ликвидировать аварию, как и организовать подвоз воды жителям поселка, не намерены. «Основной водовод в Малиновке работает. У них замерзли врезки. А их хозяева делали сами. Видимо, неглубоко проложили», – цитирует «Сосновская нива» замглавы по ЖКХ администрации Кременкульского поселения Сергея Желтова.

По словам чиновника, представители коммунальных служб осмотрели место перемерзания труб, после чего предложили потребителям собственными силами утеплить врезки. Желтов добавил, что в компетенцию сельской администрации данные работы не входят.

В свою очередь, местные жители заявляют о неисправностях центрального водовода и настаивают на его ремонте. Как отмечают собственники домов, из-за аварий на сетях воду в Малиновке отключают регулярно.

Челябинск, Юлия Димова

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