Жители Челябинска пожаловались в прокуратуру на градоначальника: нарушает решение суда

Публикации за 01.03.17

Челябинцев возмутило пренебрежение мэрии судебным решением о запрете «летника» у памятника культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №63 на проспекте Ленина пожаловались в прокуратуру на действия властей Челябинска, разрешивших установить у здания летнюю террасу «Венской кофейни». Об этом рассказал руководитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев.

Напомним, группа «Архистраж» еще весной прошлого года подняла проблему летних кафе, незаконно установленных возле исторических зданий и уродующих их облик. Речь шла, в том числе, и о террасе «Венской кофейни», перекрывающей фасад дома №63 на проспекте Ленина. Напомним, это здание является частью выявленного объекта культурного наследия «Городок чекистов».

Еще летом прокуратура в ходе проверки подтвердила, что летний зал кофейни установлен незаконно. По данным надзорного ведомства, решением Центрального районного суда ИП Фишер, организующему услуги общественного питания в кофейне, было запрещено при эксплуатации наружной системы вентиляции и кондиционирования, монтаже и эксплуатации летнего павильона использовать общее имущество собственников дома без их согласия. Никакого согласия предприниматель у жильцов при установке террасы не спрашивал.

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Однако летний зал кафе был включен в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска, чем и руководствовался бизнесмен. По результатам проверок прошлым летом прокуратура вносила руководству Челябинска представления об устранении нарушений законодательства об объектах культурного наследия. Однако чиновники на них так и не отреагировали. В итоге прокурор города обратился в суд с требованием признать противоречащим законодательству и недействующим постановление администрации в части включения летнего зала кафе «Венская кофейня» в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального района Челябинска.

В январе нынешнего года решением Советского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Однако уже в середине февраля глава города Евгений Тефтелев утвердил новую редакцию Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска. Согласно документу, владелец «Венской кофейни» может вновь разместить у дома№63 на проспекте Ленина разместить «летник». Видимо, градоначальника ничуть не смущает запрещение суда.

Зато его поведение смутило жителей дома: они намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность действий градоначальника и не допустить возведение летнего присторя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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