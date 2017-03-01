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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

Челябинцы видят город будущего иначе, чем архитекторы, но инвестор всех главней

Челябинцы видят город будущего иначе, чем архитекторы, но инвестор всех главней

Челябинцы выбрали лучшие, по их мнению, архитектурные проекты аэропорта, конгресс-холла и набережной.

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства Челябинской области, завершилось общественное голосование в рамках архитектурного конкурса ARCHCHEL-2020. Архитектурные проекты, вышедшие в финал голосования, вскоре будут представлены главе Южного Урала.

В номинации «Аэропорт» лучшей признана работа АО «Горпроект»

Серебро горожане отдали проекту «Новой авиации», а бронзу – концепции архитектора Леонида Борзенкова. Напомним, что профессиональное жюри первое место присудило АО «Новая авиация».

Два других призера и вовсе не глянулись горожанам: занявший второе место проект Даниэля Дендры и «бронзовая» концепция ООО «Эшер» в топ-3 зрительских симпатий не попали.

В номинации «Набережная» первым жители определили проект Михаила Чаплыгина.

Второе место заняла Ольга Филиппова, третье – Валентина Шалыгина. Здесь предпочтения горожан оказались наиболее близки официальной позиции судей, которые поделили «серебро» между Чаплыгиным и Шалыгиной.

«Бронзу» профи-жюри отдало архитектурной группе «Ин.форм».

При выборе конгресс-центра челябинцы отдали большинство голосов проекту ООО «ПИ «Арена»

Далее идет АО «Горпроект», следом – концепция Тотана Кузембаева. Здесь горожане разошлись с мнением жюри, поставившего проект ПИ «Арены» на первое место, а второе и третье места присудившего, соответственно, проектам Андрея Уколова и ООО «Инрос Лакнер Блр».

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«Организаторы конкурса сообщили, что и результаты работы жюри, и мнение жителей города будут представлены для ознакомления губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Затем проекты могут быть рекомендованы инвесторам для дальнейшего использования», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что городские власти параллельно проводили и еще один конкурс – на лучшую концепцию архитектурного развития исторического центра Челябинска, также предполагающую благоустройство набережной. И в этом конкурсе победили совершенно другие проекты.

В итоге главе региона представят с десяток проектов, пересекающихся в той или иной степени. А потом весь этот ворох предложат для избирательного применения инвесторам. И совершенно неизвестно, что именно выберут из концепций инвесторы. Да и выберут ли вообще. Ведь и мэрия, и областное правительство заранее предупредили: заставлять частников использовать конкурсные проекты никто не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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