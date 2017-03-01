Челябинцы видят город будущего иначе, чем архитекторы, но инвестор всех главней

Публикации за 01.03.17

Челябинцы выбрали лучшие, по их мнению, архитектурные проекты аэропорта, конгресс-холла и набережной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, завершилось общественное голосование в рамках архитектурного конкурса ARCHCHEL-2020. Архитектурные проекты, вышедшие в финал голосования, вскоре будут представлены главе Южного Урала.

В номинации «Аэропорт» лучшей признана работа АО «Горпроект»

Серебро горожане отдали проекту «Новой авиации», а бронзу – концепции архитектора Леонида Борзенкова. Напомним, что профессиональное жюри первое место присудило АО «Новая авиация».

Два других призера и вовсе не глянулись горожанам: занявший второе место проект Даниэля Дендры и «бронзовая» концепция ООО «Эшер» в топ-3 зрительских симпатий не попали.

В номинации «Набережная» первым жители определили проект Михаила Чаплыгина.

Второе место заняла Ольга Филиппова, третье – Валентина Шалыгина. Здесь предпочтения горожан оказались наиболее близки официальной позиции судей, которые поделили «серебро» между Чаплыгиным и Шалыгиной.

«Бронзу» профи-жюри отдало архитектурной группе «Ин.форм».

При выборе конгресс-центра челябинцы отдали большинство голосов проекту ООО «ПИ «Арена»

Далее идет АО «Горпроект», следом – концепция Тотана Кузембаева. Здесь горожане разошлись с мнением жюри, поставившего проект ПИ «Арены» на первое место, а второе и третье места присудившего, соответственно, проектам Андрея Уколова и ООО «Инрос Лакнер Блр».

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«Организаторы конкурса сообщили, что и результаты работы жюри, и мнение жителей города будут представлены для ознакомления губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Затем проекты могут быть рекомендованы инвесторам для дальнейшего использования», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что городские власти параллельно проводили и еще один конкурс – на лучшую концепцию архитектурного развития исторического центра Челябинска, также предполагающую благоустройство набережной. И в этом конкурсе победили совершенно другие проекты.

В итоге главе региона представят с десяток проектов, пересекающихся в той или иной степени. А потом весь этот ворох предложат для избирательного применения инвесторам. И совершенно неизвестно, что именно выберут из концепций инвесторы. Да и выберут ли вообще. Ведь и мэрия, и областное правительство заранее предупредили: заставлять частников использовать конкурсные проекты никто не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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