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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

В Челябинске ребенок провалился в трехметровый колодец

В Челябинске ребенок провалился в трехметровый колодец

В Челябинске 12-летний мальчик застрял в трехметровом колодце.

Как сообщили агентству в Челябинской городской службе спасения, ЧП произошло накануне днем в Ленинском районе. Ребенок вместе с родителями возвращался из школы домой по улице Дзержинской, оступился и упал в открытый люк.

Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы эвакуировали ребенка из колодца. По счастливой случайности, серьезных травм школьник не получил. После осмотра врача мальчика передали родителям.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, это далеко не первый случай падения ребенка в открытый люк. Только за весну-лето прошлого года двое маленьких южноуральцев утонули в колодцах с водой.

Первый инцидент произошел в одном из поселков Брединского района, когда семилетняя девочка пыталась перепрыгнуть лужу во дворе частного дома. Под толщей воды оказалась двухметровая яма. Еще одна трагедия произошла в поселке Полянный Сосновского района. Там пятилетний мальчик неожиданно исчез с детской площадки. Ребенка больше суток искали около двухсот человек, в результате обнаружили мертвым на дне соседского колодца.

Как показывает практика, зачастую смертоносные люки не имеют безопасных ограждений и крышек. Коммунальные и дорожные службы, ответственные за состояние ливневых канализаций и других объектов, предпочитают накрывать колодцы лишь дощатыми поддонами либо фанерами.

Отметим, брединские соцработники, ответственные за гибель девочки из неблагополучной семьи, отделались лишь замечанием. А уголовное дело в отношении хозяина неогороженного колодца, в котором погиб мальчик из Полянного, спустя полгода закрыли по решению суда.

Челябинск, Юлия Димова

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