В Челябинске ребенок провалился в трехметровый колодец

Публикации за 01.03.17

В Челябинске 12-летний мальчик застрял в трехметровом колодце.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, ЧП произошло накануне днем в Ленинском районе. Ребенок вместе с родителями возвращался из школы домой по улице Дзержинской, оступился и упал в открытый люк.

Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы эвакуировали ребенка из колодца. По счастливой случайности, серьезных травм школьник не получил. После осмотра врача мальчика передали родителям.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, это далеко не первый случай падения ребенка в открытый люк. Только за весну-лето прошлого года двое маленьких южноуральцев утонули в колодцах с водой.

Первый инцидент произошел в одном из поселков Брединского района, когда семилетняя девочка пыталась перепрыгнуть лужу во дворе частного дома. Под толщей воды оказалась двухметровая яма. Еще одна трагедия произошла в поселке Полянный Сосновского района. Там пятилетний мальчик неожиданно исчез с детской площадки. Ребенка больше суток искали около двухсот человек, в результате обнаружили мертвым на дне соседского колодца.

Как показывает практика, зачастую смертоносные люки не имеют безопасных ограждений и крышек. Коммунальные и дорожные службы, ответственные за состояние ливневых канализаций и других объектов, предпочитают накрывать колодцы лишь дощатыми поддонами либо фанерами.

Отметим, брединские соцработники, ответственные за гибель девочки из неблагополучной семьи, отделались лишь замечанием. А уголовное дело в отношении хозяина неогороженного колодца, в котором погиб мальчик из Полянного, спустя полгода закрыли по решению суда.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.03.17

На Южном Урале выясняют, кому из детей поставили АКДС-вакцину из отозванных производителем партий. / Жители Челябинска пожаловались в прокуратуру на градоначальника: нарушает решение суда. / Жители южноуральского села полторы недели сидят без воды. Чиновники предлагают селянам отремонтировать сети за свой счет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»