«Некоторые все не могут остановиться»: в 2016 году в Челябинской области было закрыто больше тридцати учреждений культуры

Публикации за 01.03.17

Больше 30-ти учреждений культуры «оптимизировали» южноуральские муниципалитеты в 2016 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на рекомендации министерства культуры Челябинской области, районные власти продолжили «оптимизировать» дома культуры, клубы и библиотеки. Об этом заявил глава ведомства Алексей Бетехтин.

Процесс оптимизации учреждений культуры начался в 2014 году, напомнил министр. «И в 2015 году мы попросили остановить оптимизацию, – отметил г-н Бетехтин. – Но некоторые районы все не могут остановиться».

Так, в 2016 году сеть учреждений культуры сократилась на 31 подразделение. Только власти Красноармейского района закрыли 11 библиотек. И этот муниципалитет не первый год числится среди лидеров по сокращению учреждений культуры.

При этом далеко не всегда оптимизация заключается в ликвидации юридического лица, когда учреждение фактически продолжает существовать, но уже в виде филиала. Об этом можно судить по падению показателей книговыдачи, констатировал министр культуры.

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«Сегодня одной из приоритетных задач в сфере культуры является обеспечение равной доступности услуг отрасли. Об этом говорили и президент страны, и губернатор Челябинской области. И проводя оптимизацию, властям районов необходимо подумать: а смогут ли жители без проблем добраться до тех учреждений культуры, что остались. Надеюсь, в Красноармейском районе проблем с доступностью нет», – заявил Алексей Бетехтин, явно давая понять, что на самом деле очень в этом сомневается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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