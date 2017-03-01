Челябинские рекламщики объединились для борьбы с нелегалами

Публикации за 01.03.17

Новая общественная организация объявила войну нелегальной рекламе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борьба с нелегальной рекламой станет главной задачей созданной в Челябинске Ассоциации рекламных компаний и агентств (АРКА). Возглавил новую общественную организацию бывший пресс-секретарь главы региона Олег Гришанков.

Учредителями ассоциации стали крупнейшие игроки рекламного рынка города. Организация готова взять на себя организацию дискуссий о грядущих изменениях городского пространства и упорядочивании сферы наружной рекламы, а также обмен опытом цивилизованного развития отрасли.

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На сегодня порядка 50% «наружки» в городе размещается незаконно, сетуют в ассоциации. Количество нелегальной рекламы выросло за последние 3 года втрое. В свою очередь, доходы законопослушных участников рынка за это же время просели на 50%-60%.

Теряет от этого и городская казна. Учредители новой ассоциации заверяют, что если получится избавить город от нелегальной рекламы, поступления в бюджет Челябинска вырастут вдвое – до 350 миллионов рублей в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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