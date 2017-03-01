В Челябинске продолжают вырубать деревья. Мэрия: «Все законно»

Публикации за 01.03.17

В Челябинске у памятника Курчатову повалили десяток деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с десяток деревьев вырубили недалеко от Челябинского городского бора. Фотографии облысевшего земельного участка появились в социальных сетях.

По словам горожан, активная вырубка велась 27 февраля. Повалены оказались пять вековых лиственниц, береза, несколько мелких деревьев и кустарников – всего с десяток. В этом убедились активисты экологического фонда «Моя планета».

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«В администрации города нам сообщили, что вырубка произведена законно, – рассказал агентству руководитель фонда Виталий Безруков. – Этот участок не относится к территории городского бора. Разрешение на строительство на нем было выдано еще в 2014 году». По словам эколога, собственник участка намерен построить здесь некий торговый объект.

Челябинск, Виктор Елисеев

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