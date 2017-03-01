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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

Жители поселка по Челябинском остались без света и отопления

Жители поселка по Челябинском остались без света и отопления

Жители клубного поселка «Женева» под Челябинском в конце зимы остались без электроэнергии и отопления.

Как передает корреспондент агентства , причиной отключения стала задолженность хозяев по оплате коммунальных услуг. Местные жители заявляют, что не оплачивают услуги лишь потому, что просто не знают, попадут ли эти средства реальным поставщикам ресурсов, а не зависнут на счетах компании-застройщика «Грин Парк», которая уже находится в процедуре банкротства.

Некоторые не платили за электроэнергию более года. Они заявляют, что готовы выплатить задолженность, однако лишь в том случае, если оплата будет напрямую идти поставщику ресурса. Жители «Женевы» переживают: если они оплатят счета, то средства зависнут на счетах обанкротившегося предприятия, не попав к поставщику электроэнергии, и их после этого заставят платить снова. Руководство компании «Грин Парк», в свою очередь, не ведет с хозяевами жилья в поселке никаких переговоров по поводу разрешения этой ситуации. А предприятие, поставляющее в поселок электричество, не может осуществлять с жильцами прямые расчеты из-за ряда технических ограничений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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