Жители поселка по Челябинском остались без света и отопления

Публикации за 01.03.17

Жители клубного поселка «Женева» под Челябинском в конце зимы остались без электроэнергии и отопления.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», причиной отключения стала задолженность хозяев по оплате коммунальных услуг. Местные жители заявляют, что не оплачивают услуги лишь потому, что просто не знают, попадут ли эти средства реальным поставщикам ресурсов, а не зависнут на счетах компании-застройщика «Грин Парк», которая уже находится в процедуре банкротства.

Некоторые не платили за электроэнергию более года. Они заявляют, что готовы выплатить задолженность, однако лишь в том случае, если оплата будет напрямую идти поставщику ресурса. Жители «Женевы» переживают: если они оплатят счета, то средства зависнут на счетах обанкротившегося предприятия, не попав к поставщику электроэнергии, и их после этого заставят платить снова. Руководство компании «Грин Парк», в свою очередь, не ведет с хозяевами жилья в поселке никаких переговоров по поводу разрешения этой ситуации. А предприятие, поставляющее в поселок электричество, не может осуществлять с жильцами прямые расчеты из-за ряда технических ограничений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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