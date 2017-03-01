Публикации за 01.03.17

На одной из остановок в центре Челябинска открыли стрельбу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня около 20:00 возле оперного театра. Одному из прохожих не понравилось, как припаркована иномарка – машина стояла на обочине рядом с въездом на площадь Ярославского. Нервный прохожий, активно жестикулируя и громко крича, что-то объяснял женщине, находившейся в машине, периодически толкая иномарку руками. Испуганная автомобилистка пыталась сдать назад, однако мужчина продолжал наступать, пока не загнал автомобиль на остановку. Женщина вызвала подмогу.

Через пару минут подъехал молодой человек. Он попытался выяснить, что происходит, но мужчина начал бросаться и на него. Тогда парень достал травматический пистолет и выстрелил буяну по ногам. После чего попросил вызвать полицию. Нападавший тут же успокоился и сам позвонил в полицию.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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