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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

Челябинские дворы оккупировал автохлам: брошенные тарантасы используют под рекламу и годами не могут сдать в утиль

Челябинские дворы оккупировал автохлам: брошенные тарантасы используют под рекламу и годами не могут сдать в утиль

В Челябинске обострилась проблема бесхозных автомобилей: авторухлядь до предела захламила жилые дворы и уличные проезды.

Как передает корреспондент агентства , из года в год местные власти, словно по расписанию, объявляют войну автохламу, грозятся штрафовать хозяев и эвакуировать забытые машины, загораживающие пожарные проезды, мешающие работе коммунальных служб и занимающие без того дефицитные парковочные места.

«Новый День – Челябинск» , и

Однако все попытки очистить улицы и дворы от бесхозных автомобилей, не только портящих внешний облик города, но и являющихся предметом опасности для играющих неподалеку детей,так и не увенчались успехом.

Устав смотреть на ржавые автомобили, наиболее предприимчивые челябинцы решили подзаработать на забытом транспорте. По данным председателя Общественного совета при администрации города Вячеслава Цапова, последней модой стала установка на неисправных машинах рекламных конструкций.

В свою очередь, чиновники и полиция упорно, но безуспешно пытаются решить проблему захламления дворов с помощью правил благоустройства территории, принятых в 2015 году. Однако полномочий для принудительной эвакуации авто у данных лиц нет. В настоящее время челябинская гордума разрабатывает очередное постановление для определения механизма борьбы с автохламом.

Отметим, в некоторых городах уже действует система освобождения дворов от ненужного транспорта. Схема работает так: на стекло автомобиля клеится уведомление, обязывающее владельца в определенные сроки привести имущество в порядок либо перегнать машину на автостоянку. Если собственник игнорирует объявление, по решению суда транспорт признают бесхозным, после чего ставят на баланс муниципалитета либо сдают в утиль.

Челябинск, Юлия Димова

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