В Челябинске на трассе столкнулись две иномарки и автобус: есть пострадавшие

Публикации за 02.03.17

Жительница Челябинска пострадала при столкновении двух иномарок и автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 1 марта, около 20:00 на 1 километре автодороги Сухомесово-Береговой.

Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД, водительница автомобиля «Хюндай Гетц» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Нисан». От удара корейскую машину отбросило обратно, где она угодила под следовавший попутно «Хюндаю» автобус ПАЗ маршрута №218.

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Женину, управлявшую «Хюндай Гетц» госпитализировали. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.

По факту инцидент проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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