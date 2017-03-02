Челябинцы не могут получить вклады в одном из банков

Публикации за 02.03.17

У вкладчиков Торгового городского банка испытывает сложности с возвратом вкладов и не только.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы жалуются, что не могут вернуть вклады в местном отделении Торговом городском банке (ТГБ). Банк изменил режим работы и оказался отключен от системы электронных платежей.

Проблемы с получением денег в банкоматах у клиентов московского банка, офис которого несколько лет работает в Челябинске, возникли еще на прошлой неделе. Теперь к этому добавились сложности с возвратом вкладов, срок действия которых подходит к концу.

Кроме того, банк изменил режим работы. Так, в Челябинске с 28 февраля по 3 марта он будет работать всего 4 часа в сутки: с 9:00 до 13:00. Эта информация опубликована на официальном сайте ТГБ. В кредитном учреждении изменение режима работы объясняют перенастройкой банковского оборудования. Сложности с возвратом вкладов оправдывают проблемами с инкассацией, из-за чего офисы ТГБ оказались без «налички».

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Кроме того, 1 марта в банке объявили о введении ограничения на 12 месяцев на открытие банковских счетов и привлечение во вклады средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на пополнение уже открытых вкладов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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