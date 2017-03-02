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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Челябинка, лишившая пенсионеров сбережений, вновь предстанет перед судом

Челябинка, лишившая пенсионеров сбережений, вновь предстанет перед судом

Мошенница, выманивавшая у пожилых челябинцев деньги рассказами о «всероссийском повышении пенсии», вновь предстанет перед судом.

Как сообщили РИА в прокуратуре Тракторозаводского района областного центра, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу челябинки, обвиняемой в совершении трех мошенничеств и трех краж с причинением значительного ущерба потерпевшим.

По версии следствия, нигде не работающая челябинка представлялась пенсионерам сотрудницей районного отдела социального обеспечения и Пенсионного фонда России. Пожилым людям она рассказывала о всероссийском повышении пенсии. Но прежде, объясняла аферистка, необходимо заплатить некий «налог». У других челябинцев она просила передать ей имевшиеся в квартире деньги для переписи их номеров.

Добившись желаемого, мошенница просила у хозяев квартиры принести стакан воды или ручку и, когда те выходили из комнаты, скрывалась, прихватив с собой добычу. В числе пострадавших шесть пожилых жителей Тракторозаводского района. Ущерб в различных случаях составил от 7 тысяч 500 до 100 тысяч рублей.

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Челябинка признала свою вину лишь по двум эпизодам, однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы предъявить ей обвинения по всем шести.

Отметим, что в декабре прошлого года женщина уже были осуждена Металлургическим районным судом Челябинска за совершение 17-ти аналогичных преступлений на территории района. Тогда ей было назначено в качестве наказания 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а также штраф в 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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