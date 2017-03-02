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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Пьяная челябинка шагнула под маршрутку

Пьяная челябинка шагнула под маршрутку

В Тракторозаводском районе Челябинска маршрутный ПАЗ сбил нетрезвую женщину.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 1 марта, в 19:30 в Тракторозаводском районе города, на проспекте Ленина возле дома 12.

Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №14 сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. На момент ДТП пострадавшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате дорожно-транспортного происшествия челябинка получила легкие травмы и была направлена на амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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