Пьяная челябинка шагнула под маршрутку

В Тракторозаводском районе Челябинска маршрутный ПАЗ сбил нетрезвую женщину.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 1 марта, в 19:30 в Тракторозаводском районе города, на проспекте Ленина возле дома 12.
Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №14 сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. На момент ДТП пострадавшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.
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В результате дорожно-транспортного происшествия челябинка получила легкие травмы и была направлена на амбулаторное лечение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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