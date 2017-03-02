В Челябинской области горе-мамаша заставляла детей попрошайничать

Публикации за 02.03.17

Жительница Южного Урала ответит в суде за то, что заставляла детей попрошайничать.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Кусинского района.

Установлено, что женщина официально нигде не работала и не принимала никаких мер к трудоустройству. Вместо этого она с сентября 2016 по январь 2017 года заставляла трех своих сыновей, старшему из которых было 15, а младшему – 11 лет, выпрашивать продукты питания в общественных местах.

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Так, у жителей поселка Магнитка мальчики просили овощи, сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясо, сало, рыбу, сигареты и другое, рассказывая, что дома голодают их маленькие сестры.

Предварительным следствием действия горе-мамаши квалифицированы по части 2 статьи 151 Уголовного кодекса РФ – вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем, на которого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Уголовное дело направлено в Кусинский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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