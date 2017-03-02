При такой экологии вредные привычки не страшны: челябинцы назвали главные причины высокой заболеваемости

Публикации за 02.03.17

Больше 70% челябинцев винят в плохом здоровье экологию города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плохая экология, некачественные продукты и стресс больше всего влияют на здоровье. К такому выводу пришли Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

В исследовании сотрудников вуза приняли участие 700 челябинцев в возрасте старше 18 лет. Им было предложено выбрать несколько факторов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье.

Плохую экологическую обстановку указали 70,8% опрошенных. Этот показатель лидирует среди причин неважного самочувствия южноуральцев. При этом социально-демографические характеристики респондентов, считающих экологию определяющим негативным фактором состояния своего здоровья, соответствуют данным по массиву в целом.

На втором месте оказалось низкое качество продуктов питания. Его указали 41,5% участников опроса. Как правило, это отмечали респонденты в возрасте старше 50 лет, горожане со средним общим, специальным и неполным высшим образованием.

На третьем месте стрессовые ситуации на работе и дома, их отметили 39,5% челябинцев. Среди них, в основном, участники опроса среднего возраста и дохода либо горожане с высшим образованием.

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Треть жителей областного центра в качестве негативных факторов назвали высокую стоимость лекарственных препаратов (32,1%) и низкий уровень качества и доступности медицинской помощи (29,8%). Чаще всего это отмечали женщины и пенсионеры с низким уровнем материальной обеспеченности.

13,2% челябинцев считают, что медвежью услугу их здоровью оказывают вредные привычки. Такой ответ выбирали, в основном, мужчины и молодые люди. Как правило, рабочие и студенты с низким уровнем дохода. Наконец, 10% заявили, что на здоровье отрицательно сказывается недостаток физической нагрузки. Как правило, это отмечали мужчины, челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности, по социальному положению – предприниматели и безработные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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