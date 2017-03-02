Челябинские маршрутки сыграли в догонялки: пострадал пассажир

Публикации за 02.03.17

В Калининском районе Челябинска столкнулись две маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел 1 марта в 09:15 на улице Братьев Кашириных возле дома 89.

Водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту №17, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении маршруткой №86 «Пежо Боксер».

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил один из пассажиров микроавтобуса.

Пострадавший челябинец с ушибами и ссадинами был направлен на амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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Отметим, что вечером 1 марта в Челябинске произошло еще 2 аварии с участием маршруток. В Тракторозаводском районе маршрутный ПАЗ сбил нетрезвую женщину, переходившую дорогу на красный свет. Кроме того, в Ленинском районе под ПАЗ, следовавший по межмуниципальному маршруту, залетела машина «Хендай Гетц», столкнувшаяся перед этим с автомобилем «Нисан Марч». Водительница корейской иномарки с многочисленными травмами госпитализирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.17

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