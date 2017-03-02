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Публикации за 02.03.17

В Магнитогорске бродячие собаками стаями набрасываются на людей

В Магнитогорске бродячие собаками стаями набрасываются на людей

Жители Магнитогорска страдают от нападений целых стай бродячих животных. Так, только за один день собаки покусали трех горожан. Об этом жители города пишут в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА , все три происшествия случились в одном и том же месте.

Так, сразу четыре агрессивных пса на девушку рядом со стройкой, расположенной по улице Карла Маркса. На помощь горожанке пришел водитель проезжавшего мимо автомобиля, который отогнал от нее обезумевших животных.

Сама пострадавшая рассказывает, что ни охранник стройки, ни проезжавшие мимо сотрудники полиции вообще не обратили на нее никакого внимания. «Спасибо мужчине, который проезжал мимо на серебристом ВАЗе, – он остановился и отогнал собак. Если бы не он, я бы одним только укусом и изорванной одеждой не отделалась. Они бы меня просто растерзали», – написала девушка в социальной сети.

Челябинск, Олег Кирьянов

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