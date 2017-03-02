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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

В Челябинской области лжефермеры похитили миллионный грант

В Челябинской области лжефермеры похитили миллионный грант

В Челябинской области предстанут перед судом лже-фермеры, обвиняемые в мошеннических действиях и хищении более 1 миллиона рублей. Данные средства были выделены в качестве гранта на организацию в регионе фермерского хозяйства.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, криминальный дуэт изготовил документы, в тексте которых содержалась заведомо ложная информация. Эти подложные бумаги были поданы на конкурс в Министерство сельского хозяйства Челябинской области. При этом, подозреваемые не имели никакой возможности и даже намерения заниматься фермерским хозяйством. Полученные от министерства в качестве гранта бюджетные средства они просто присвоили, разделив между собой.

Если вина жителей Челябинской области будет доказана, они могут быть лишены свободы на срок до десяти лет. На время проведения следственных мероприятий местные органы правопорядка и следствия наложили на квартиру одного из фигурантов этого дела обеспечительный арест. Информации по поводу избранной для подозреваемых меры пресечения областная прокуратура не приводит.

Челябинск, Олег Кирьянов

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