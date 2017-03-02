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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Дело южноуральских владельцев подпольного казино отправлено в суд

Дело южноуральских владельцев подпольного казино отправлено в суд

На Южном Урале завершено расследование очередного дела о подпольном казино.

Как уже сообщал , в конце 2015 года в Южноуральске на улице Советской Армии в подвале дома №8 неизвестные организовали незаконное казино с игровыми автоматами. Неоднократно сотрудникам местных органов правопорядка и сотрудникам ОМОН Челябинска приходилось проникать за железные двери и изымать оборудование для азартных игр. Всего было изъято около двух десятков игровых автоматов.

Позднее оперативники установили преступную группу, главой которой оказался 24-летний житель Челябинска. Ему помогали две знакомые из Троицка в возрасте 36 и 45 лет и одна местная 45-летняя жительница. Женщины занимались поиском потенциальных игроков и завлекали в свое «заведение», вот только покидали его игроки без денег, а некоторые даже с долгами. В данный момент все члены группы находятся под подпиской о невыезде.

Материалы дела направлены в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.03.17

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