Дело южноуральских владельцев подпольного казино отправлено в суд

Публикации за 02.03.17

На Южном Урале завершено расследование очередного дела о подпольном казино.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2015 года в Южноуральске на улице Советской Армии в подвале дома №8 неизвестные организовали незаконное казино с игровыми автоматами. Неоднократно сотрудникам местных органов правопорядка и сотрудникам ОМОН Челябинска приходилось проникать за железные двери и изымать оборудование для азартных игр. Всего было изъято около двух десятков игровых автоматов.

Позднее оперативники установили преступную группу, главой которой оказался 24-летний житель Челябинска. Ему помогали две знакомые из Троицка в возрасте 36 и 45 лет и одна местная 45-летняя жительница. Женщины занимались поиском потенциальных игроков и завлекали в свое «заведение», вот только покидали его игроки без денег, а некоторые даже с долгами. В данный момент все члены группы находятся под подпиской о невыезде.

Материалы дела направлены в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.03.17

В Челябинской области лжефермеры похитили миллионный грант. / В Магнитогорске бродячие собаками стаями набрасываются на людей. / Адвокат Сандакова попросил прокуратуру вернуть следователям дело «Питона». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»