Тринадцатилетний челябинец упал с восьмого этажа

Публикации за 02.03.17

В Челябинске следователи выясняю т обстоятельства падения 13-летнего подростка с 8-го этажа многоэтажку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня днем около одного из домов по улице Бейвеля Курчатовского района областного центра обнаружен 13-летний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик упал с балкона 8-этажа. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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