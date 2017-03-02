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Публикации за 02.03.17

Житель Магнитогорска осужден за покупку GSМ-радиомикрофона

Житель Магнитогорска осужден за покупку GSМ-радиомикрофона

Житель Магнитогорска приговорен к 1,5 годам ограничения свободы зам приобретение и попытку перепродажи GSМ-радиомикрофона. Как сообщали РИА в пресс-службе суда Орджоникидзевского района Магнитогорска, мужчина приобрел радиомикрофон на одной из крупных китайских торговых площадок. Получив посылку, он решил заработать на незаконной перепродаже устройства. В июле минувшего года им было размещено объявление о продаже этого технического средства по цене 1 тысяча 200 рублей. В августе устройство было продано во время «проверочной закупки», осуществленной сотрудниками полиции.

Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации. Как объясняют представители суда, свободная реализация и оборот подобных технических средств в Российской Федерации запрещены.

Судом дело обвиняемого рассматривалось в особом порядке. Сам он признал свою вину, также при вынесении приговора суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, отсутствие у обвиняемого судимостей, раскаяние и помощь следователям.

Озвученный приговор, к слову, пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленном порядке в суде высшей инстанции.

Челябинск, Олег Кирьянов

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