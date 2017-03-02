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Публикации за 02.03.17

К лету предприятия Челябинской области сократят более тысячи сотрудников

К лету предприятия Челябинской области сократят более тысячи сотрудников

В течение ближайших месяцев на Южном Урале три крупных предприятия собираются сократить совокупно более 1 тысячи работников.

Как сообщили РИА в главном управлении по труду и занятости Челябинской области, в связи с сокращением штата «ЧТЗ-Уралтрак» собирается уволить 278 из 6,5 тысяч сотрудников.

Отметим, сегодня на предприятиях «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске и «Уральская кузница» в Чебаркуле около 5 тысяч сотрудников работают неполный рабочий день.

В апреле – тоже по причине сокращения штатов – планируется уволить 305 сотрудников хлебокомбината «Злак» (Увельский район). В июле по причине ликвидации муниципального унитарного предприятия «Горводоканал-Копейск», находящегося на стадии банкротства, будут сокращены 495 сотрудников.

Челябинск, Олег Кирьянов

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