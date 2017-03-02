К лету предприятия Челябинской области сократят более тысячи сотрудников

Публикации за 02.03.17

В течение ближайших месяцев на Южном Урале три крупных предприятия собираются сократить совокупно более 1 тысячи работников.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении по труду и занятости Челябинской области, в связи с сокращением штата «ЧТЗ-Уралтрак» собирается уволить 278 из 6,5 тысяч сотрудников.

Отметим, сегодня на предприятиях «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске и «Уральская кузница» в Чебаркуле около 5 тысяч сотрудников работают неполный рабочий день.

В апреле – тоже по причине сокращения штатов – планируется уволить 305 сотрудников хлебокомбината «Злак» (Увельский район). В июле по причине ликвидации муниципального унитарного предприятия «Горводоканал-Копейск», находящегося на стадии банкротства, будут сокращены 495 сотрудников.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.03.17

Житель Магнитогорска осужден за покупку GSМ-радиомикрофона. / Тринадцатилетний челябинец упал с восьмого этажа. / Дело южноуральских владельцев подпольного казино отправлено в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»