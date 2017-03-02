К лету предприятия Челябинской области сократят более тысячи сотрудников

В течение ближайших месяцев на Южном Урале три крупных предприятия собираются сократить совокупно более 1 тысячи работников.
Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении по труду и занятости Челябинской области, в связи с сокращением штата «ЧТЗ-Уралтрак» собирается уволить 278 из 6,5 тысяч сотрудников.
Отметим, сегодня на предприятиях «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске и «Уральская кузница» в Чебаркуле около 5 тысяч сотрудников работают неполный рабочий день.
В апреле – тоже по причине сокращения штатов – планируется уволить 305 сотрудников хлебокомбината «Злак» (Увельский район). В июле по причине ликвидации муниципального унитарного предприятия «Горводоканал-Копейск», находящегося на стадии банкротства, будут сокращены 495 сотрудников.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 02.03.17
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