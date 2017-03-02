NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.03.17

Челябинский поселок Урицкого уйдет под воду

Челябинский поселок Урицкого уйдет под воду

Дороги в поселке Урицкого вновь уйдут под воду.

Как передает корреспондент РИА , у мэрии Челябинска нет денег на организацию ливневой канализации в расположенном в Советском районе города поселке имени Урицкого. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин.

«Это наиболее проблемное место в городе в период паводка, – отметил чиновник. – Дело в том, что в поселке сейчас, в принципе, нет ливневой канализации. Когда-то там функционировала система канав, но с расширением застройки она была разрушена, и теперь необходимо прокладывать новую «ливневку».

Однако средства на это в бюджете Челябинска не предусмотрены.

Не исключено, что депутаты решили: власти города справятся с проблемой более экономичными способами. К примеру, в ряде районов города специальными отводными канавами и рвами дождевая вода переводится в расположенные неподалеку ливневые системы. Но, по словам начальника управления дорожного хозяйства, в поселке Урицкого такой вариант не сработает: слишком далеко расположены ближайшие ливневки.

«Новый День – Челябинск» , и

Необходимо протянуть в поселок хотя бы стержневой канал, чтобы можно было отвести значительную часть воды. Это обойдется примерно в 18 миллионов рублей. Впоследствии к нему можно будет постепенно провести дополнительные «ветки», обезопасив жителей от воды. В мэрии надеются, что проект создание ливневой канализации в поселке депутаты городской Думы поддержат, и в 2018 году ее строительство начнется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.17

К лету предприятия Челябинской области сократят более тысячи сотрудников. / Житель Магнитогорска осужден за покупку GSМ-радиомикрофона. / Тринадцатилетний челябинец упал с восьмого этажа.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter