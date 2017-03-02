Челябинский поселок Урицкого уйдет под воду

Публикации за 02.03.17

Дороги в поселке Урицкого вновь уйдут под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у мэрии Челябинска нет денег на организацию ливневой канализации в расположенном в Советском районе города поселке имени Урицкого. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин.

«Это наиболее проблемное место в городе в период паводка, – отметил чиновник. – Дело в том, что в поселке сейчас, в принципе, нет ливневой канализации. Когда-то там функционировала система канав, но с расширением застройки она была разрушена, и теперь необходимо прокладывать новую «ливневку».

Однако средства на это в бюджете Челябинска не предусмотрены.

Не исключено, что депутаты решили: власти города справятся с проблемой более экономичными способами. К примеру, в ряде районов города специальными отводными канавами и рвами дождевая вода переводится в расположенные неподалеку ливневые системы. Но, по словам начальника управления дорожного хозяйства, в поселке Урицкого такой вариант не сработает: слишком далеко расположены ближайшие ливневки.

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Необходимо протянуть в поселок хотя бы стержневой канал, чтобы можно было отвести значительную часть воды. Это обойдется примерно в 18 миллионов рублей. Впоследствии к нему можно будет постепенно провести дополнительные «ветки», обезопасив жителей от воды. В мэрии надеются, что проект создание ливневой канализации в поселке депутаты городской Думы поддержат, и в 2018 году ее строительство начнется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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