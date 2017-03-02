Выпускники смогут пожаловаться на организацию ЕГЭ по телефону доверия

Публикации за 02.03.17

В России возобновил работу телефон доверия ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в преддверии экзаменационной кампании 2017 года родители выпускников могут сообщать обо всех случаях нарушений правил при подготовке и проведении единого государственного экзамена.

По данным руководителя надзорного ведомства Сергея Кравцова, работа телефона доверия хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. Граждане сообщали о незаконных продажах контрольных измерительных материалов, попытках мошенничества во время экзамена, злоупотреблениях со стороны организаторов, тем самым помогли предотвратить множество внештатных ситуаций, возникших на экзаменах.

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В 2017 году обо всех нарушениях выпускникам и их родителям рекомендуют сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38.

Кроме того, продолжит работу и телефон «горячей» линии. Специалисты Рособрандзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: как правильно оформить ответы, каковы организационные требования и многое другое. Звонки принимаются по телефону: +7 (495) 984-89-19 в будни с 10 до 18 часов по московскому времени.

Челябинск, Юлия Димова

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