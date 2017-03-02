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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Челябинские чиновники грозятся отбирать земельные участки у горожан

Челябинские чиновники грозятся отбирать земельные участки у горожан

Администрация Ленинского района Челябинска пригрозила начать процесс изъятия земельных участков у нерадивых собственников.

Как передает корреспондент РИА , районные власти готовы изымать землю у жителей частных домов, не позаботившихся оборудовать дом канализацией.

По словам чиновников, у властей района на руках уже есть судебные решения об изъятии участков по десяти домам. Если собственники зданий не оградят соседей и окрестности от своих сточных вод, им придется расстаться с землей.

«Новый День – Челябинск» , и

Власти города с пониманием отнеслись к подобной практике. «Собственник жилья тоже имеет определенные обязательства перед обществом, – напомнил заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Вячеслав Александров. – Если он не собирается отводить канализацию, то должен построить водонепроницаемый погреб, заключить договор со специализированной организацией, которая будет приезжать и откачивать из него стоки. А если он тупо сливает в соседний ручей свои бытовые воды, то, наверное, к нему нужно принимать какие-то меры. Я полностью поддерживаю администрацию Ленинского района. Но надеюсь, что до лишения права собственности не дойдет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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