NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.03.17

Студент из Барнаула отравил пассажиров и чуть не взорвал челябинский поезд

Студент из Барнаула отравил пассажиров и чуть не взорвал челябинский поезд

В Кузбассе студент перетравил пассажиров и чуть не взорвал поезд из Челябинска.

Как сообщили РИА в пресс-службе Сибирского управления МВД на транспорте, внештатная ситуация возникла в поезде «Челябинск-Чита».

Сотрудников Юргинского линейного отдела МВД вызвали после того, как пассажиры одного из вагонов почувствовали стойкий запах газа, многие стали жаловаться на тошноту и головную боль.

Как выяснилось, один из пассажиров – 22-летний студент из Барнаула отправился с приятелями на озеро Байкал. С собой молодой человек прихватил портативный газовый баллон для бытовых нужд, который перед прибытием на станцию Болотная дал течь. Железнодорожники проинспектировали багаж пассажиров и установили источник опасности: баллон студента находился в рюкзаке.

«Новый День – Челябинск» , и

К счастью, тяжкого вреда здоровью пассажиров нанесено не было. Поэтому вероятнее всего студент будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.17

Челябинские чиновники грозятся отбирать земельные участки у горожан. / Выпускники смогут пожаловаться на организацию ЕГЭ по телефону доверия. / Челябинский поселок Урицкого уйдет под воду.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter