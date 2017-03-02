Студент из Барнаула отравил пассажиров и чуть не взорвал челябинский поезд

Публикации за 02.03.17

В Кузбассе студент перетравил пассажиров и чуть не взорвал поезд из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сибирского управления МВД на транспорте, внештатная ситуация возникла в поезде «Челябинск-Чита».

Сотрудников Юргинского линейного отдела МВД вызвали после того, как пассажиры одного из вагонов почувствовали стойкий запах газа, многие стали жаловаться на тошноту и головную боль.

Как выяснилось, один из пассажиров – 22-летний студент из Барнаула отправился с приятелями на озеро Байкал. С собой молодой человек прихватил портативный газовый баллон для бытовых нужд, который перед прибытием на станцию Болотная дал течь. Железнодорожники проинспектировали багаж пассажиров и установили источник опасности: баллон студента находился в рюкзаке.

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К счастью, тяжкого вреда здоровью пассажиров нанесено не было. Поэтому вероятнее всего студент будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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