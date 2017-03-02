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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Переходим на свинину: в Челябинской области дорожают куры, капуста и лук

Переходим на свинину: в Челябинской области дорожают куры, капуста и лук

В Челябинской области дорожают овощи и куриное мясо.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского УФАС, согласно данным последнего мониторинга, с 16 по 23 февраля минимальная оптово-отпускная цена замороженной тушки цыпленка-бройлера поднялась на 4 рубля, а охлажденная продукция по максимальным показателям подорожала почти на 4,5 рубля.

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Также антимонопольщики зафиксировали рост цен на овощи местного производства. За неделю стоимость белокачанной капусты увеличилась с 12 до 14,5 рублей за килограмм. На 12,6% поднялся в цене репчатый лук.

В свою очередь, свиной окорок высшего сорта отдельных брендов к концу февраля подешевел почти на 10 рублей.

Оптовые цены на молоко, сливочное масло и рыбную продукцию по состоянию на 23 февраля не изменились.

Отметим, в стоимость продуктов, указанных в мониторинге, не включены надбавки поставщиков торговых сетей и розничных магазинов.

Челябинск, Юлия Димова

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