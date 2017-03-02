Бывшему южноуральскому полицейскому, расстрелявшему приятеля жены, скостили срок

Публикации за 02.03.17

Бывшему челябинскому полицейскому, расстрелявшему знакомого своей супруги, сократили срок пребывания за решеткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изначально суд Нязепетровского района приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима, однако это решение было обжаловано. Челябинский областной суд принял решение сократить срок лишения свободы, исключив тот факт, что в оппонента мужчина стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла в ноябре 2015 года в Нязепетровске. Бывший сотрудник правоохранительных органов услышал, что его супруга беседует с кем-то по телефону. Мужчину это разозлило: он заподозрил вторую половину в измене, отобрал телефон и запретил покидать дом, а сам принялся названивать предполагаемому сопернику и вызывать его на личную беседу. Явиться для разговора с оппонентом обвиняемый решил с охотничьим ружьем. От силы выстрела жертва отлетела на несколько метров, однако и на этом ревнивец не остановился: он затащил раненного мужчину на кухню и потребовал от него извинений. Позднее пострадавший был доставлен в ближайшую клинику, однако медики не смогли его спасти.

Во время судебных разбирательств бывший полицейский свою вину признавать отказался. В соответствии с новым решением суда, в котором исключены данные о совершении преступления в нетрезвом состоянии, вместо 9 лет лишения свободы он проведет в колонии 8 лет и 10 месяцев.

Челябинск, Олег Кирьянов

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