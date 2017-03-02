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Публикации за 02.03.17

В Челябинской области директор колледжа пошел под суд за мошенничество

В Челябинской области директор колледжа пошел под суд за мошенничество

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении директора колледжа, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА , директор профильного образовательного учреждения «Златоустовский юридический колледж Ицыл» был задержан за получение взятки. Однако позже дело переквалифицировали.

Оказалось, что мужчина сдавал помещения своего колледжа в аренду другому учебному заведению. И предлагал студентам этого заведения «помощь» в сдаче госэкзаменов. Разумеется, не безвозмездно. За гарантию положительного результата, не зависящего от уровня знаний, предприимчивый директор получил от нерадивых студентов не менее 88 тысяч рублей.

При этом торговец оценками не являлся сотрудником данного образовательного учреждения, в котором обучались платившие ему учащиеся, и не мог оказать никакого влияния при принятии решений по оцениванию знаний студентов во время сдачи экзаменов. Об этом директор колледжа своим клиентам рассказывать не стал, полученные от них деньги он потратил на себя.

Челябинск, Олег Кирьянов

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