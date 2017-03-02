Специалисты изменили прогноз на паводок в Челябинске

Публикации за 02.03.17

В Нижнее-Обском водном управлении пересмотрели прогноз по паводку в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпаводковая ситуация на Южном Урале находится в пределах средне-многолетних значений. Об этом сообщила главный специалист-эксперт регионального отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления Анна Сорова.

Исключение может составить лишь горнозаводская зона, где эти значения немного выше средних. По оценкам госпожи Соровой, подтопления могут происходить в бассейнах малых рек Челябинской области. И то в случае усиленного таяния снегов. Однако пока гидрометеорологическая обстановка позволяет надеяться на лучшее, отмечает эксперт: ночные температуры в регионе минусовые, а дневные – поднимаются выше нуля, что приводит к постепенному таянию снега.

Отметим, что в начале декабря 2016 года эксперты того же водного управления давали совершенно другой прогноз, причем конкретно по Челябинску. «Учитывая то количество снега, которое уже выпало нынешней зимой, городу и предприятиям нужно быть готовыми к водосбросу 100 и больше кубометров в секунду», – заявляла тогда заместитель начальника регионального отдела водных ресурсов управления Ольга Уткина. Это значит, что некоторые территории города (например, поселок Мелькомбината) могут подтопить паводковые воды, делала вывод чиновница.

Что позволило улучшить прогноз, в управлении не сообщают.

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Между тем, представители гидрометцентра Уральского УГМС продолжают настаивать: вода в Челябинской области будет выходить из берегов, так как объемы снегозапасов в регионе на 50% выше нормы. И уровень воды в реках, в частности в Тобол, который, как и Миасс, является притоком Иртыша, будет на 2,5 метра выше нормы. При этом и почва на значительной части территории Южного Урала увлажнена больше, чем этого требует норма. А это также создает неблагоприятные паводковые условия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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