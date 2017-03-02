NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.03.17

Извините, но вы умерли: в Челябинске банк заблокировал счета клиентки, признав ее мертвой

Извините, но вы умерли: в Челябинске банк заблокировал счета клиентки, признав ее мертвой

Жительница Челябинска не может воспользоваться зарплатной картой после смерти сына.

Как передает корреспондент РИА , очередная досадная ошибка сотрудников кредитного учреждения всплыла после того, как горожанка решила снять зарплату в одном из терминалов, а тот отказался возвращать ей карту. Тогда женщина обратилась в операционный офис, однако и там клиенте восстанавливать карту отказались, сообщив, что в базе данных она числится умершей с 11 ноября прошлого года. Именно в этот день, по словам горожанки, скончался ее 9-летний сын.

«Новый День – Челябинск» , и

Вскоре выяснилось, что на заблокированную карту до смерти ребенка перечисляли пособие по инвалидности.

«Спустя три месяца информация о смерти ребенка поступила в Пенсионный фонд. По установленной процедуре ПФР направил в банк запрос на блокировку пенсионного счета в связи со смертью получателя пособия. В результате в банке была заблокирована карта и счета фактического получателя пособия», – цитирует «Первый областной» представителей Уральского отделения Сбербанка.

При этом карта оформлена на мать и на нее все это время перечисляли зарплату женщины.

В банк «воскресшей» клиентке пообещали разблокировать счет в ближайшее время.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.03.17

Специалисты изменили прогноз на паводок в Челябинске. / Бывшему южноуральскому полицейскому, расстрелявшему приятеля жены, скостили срок. / Переходим на свинину: в Челябинской области дорожают куры, капуста и лук.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter