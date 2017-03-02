Извините, но вы умерли: в Челябинске банк заблокировал счета клиентки, признав ее мертвой

Жительница Челябинска не может воспользоваться зарплатной картой после смерти сына.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная досадная ошибка сотрудников кредитного учреждения всплыла после того, как горожанка решила снять зарплату в одном из терминалов, а тот отказался возвращать ей карту. Тогда женщина обратилась в операционный офис, однако и там клиенте восстанавливать карту отказались, сообщив, что в базе данных она числится умершей с 11 ноября прошлого года. Именно в этот день, по словам горожанки, скончался ее 9-летний сын.
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Вскоре выяснилось, что на заблокированную карту до смерти ребенка перечисляли пособие по инвалидности.
«Спустя три месяца информация о смерти ребенка поступила в Пенсионный фонд. По установленной процедуре ПФР направил в банк запрос на блокировку пенсионного счета в связи со смертью получателя пособия. В результате в банке была заблокирована карта и счета фактического получателя пособия», – цитирует «Первый областной» представителей Уральского отделения Сбербанка.
При этом карта оформлена на мать и на нее все это время перечисляли зарплату женщины.
В банк «воскресшей» клиентке пообещали разблокировать счет в ближайшее время.
Челябинск, Юлия Димова
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