Без вариантов: магнитогорский «Металлург» не оставил шансов «Кунлуню» в последнем матче четвертьфинала

Публикации за 02.03.17

Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятом матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» буквально солировал на домашней площадке.

Похоже, китайский клуб, весьма успешно дебютировавший в этом сезоне хоккейного чемпионата, удовлетворился предыдущей домашней победой. Напомним, два дня назад усилия, предпринимавшиеся китайскими армейцами на протяжение трех матчей, наконец-то привели к победе, и «Куньлунь» сократил отставание в серии до 1:3. Но это был максимум, на который клуб оказался способен.

Вернувшись на домашнюю арену, магнитогорцы не стали откладывать ответ на вопрос, кто пройдет в следующий круг плей-офф в долгий ящик. На исходе шестой минуты Данис Зарипов, получив в большинстве пас от Криса Ли, открыл счет в матче – 1:0 в пользу хозяев. Спустя 4 минуты Ян Коварж, снова в большинстве, увеличил разрыв до двух шайб. Что интересно, ассистировали магнитогорцы Данис Зарипов и Крис Ли.

Но хоккеисты «Куньлуня» не сдались. На 14-й минуте первого периода, играя впятером против четырех полевых игроков «Магнитки», гости сократили отставание: получив пас от Тобиаса Виклунда, Томми Тайми отправил шайбу прямиком в ворота хозяев – 2:1 в пользу «Металлурга».

Магнитогорцы не остались в долгу, и спустя полминуты Данис Зарипов замкнул розыгрыш Алексея Береглазова и Криса Ли – 3:1 в пользу «Магнитки», и это был первый гол, забитый в равных составах. И последний в первом периоде.

Во втором периоде клубы играли несколько сдержаннее, но мастерство дало себя знать: в самом начале 26-й минуты матча розыгрыш Яна Коваржа и Криса Ли эффектным броском завершил Сергей Мозякин – 4:1. А спустя почти 10 минут уже Ян Коварж оказался на острие розыгрыша Алексея Береглазова и Даниса Зарипов – 5:1, и при таком счете команды ушли на перерыв.

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В третьем периоде лидер Восточной конференции упрочил преимущество. Через 49 секунд после начала заключительной двадцатиминутки Данис Заропив после распасовки между Яна Коваржа и Сергея Мозякина делает счет 6:1. Восемь минут спустя после паса Томаша Филиппи Ярослав Косов увеличивает отрыв до 6 шайб – 7:1. А меньше, чем через минуту, Ян Коварж вколачивает в ворота «Куньлуня» восьмую шайбу.

Китайскому клубу не оставалось ничего, кроме как забить еще один гол престижа. И это «Куньлуню» удалось. За 12 секунд до окончания встречи Ярослав Альшевский получил пас от Туукка Мянтюли и был точен – 8:2 в пользу «Магнитки».

В итоге магнитогорский «Металлург», победив в серии со счетом 4:1, выходит в полуфинал плей-офф Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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