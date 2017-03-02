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Челябинск

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Публикации за 02.03.17

Челябинский «Трактор» упустил победу в пятом матче серии плей-офф

Челябинский «Трактор» упустил победу в пятом матче серии плей-офф

Челябинский «Трактор» не смог одолеть «Барыс» из Астаны в домашнем матче серии плей-офф Восточной конференции – 1:2.

Как передает корреспондент РИА , челябинские хоккеисты вышли на домашнюю арену для того, чтобы побеждать. Однако оказались слишком осторожны и неудачливы.

На 13-й минуте Константин Пушкарев замыкает розыгрыш Дастина Бойда и Найджела Доуса и открывает счет в матче – 1:0 в пользу казахстанской команды.

«Трактор» пытается сравнять счет, но безуспешно. Лишь на исходе 30-й минуты матча после распасовки Кирилла Кольцова и Максима Якуцени Артем Бородкин отправляет шайбу в ворота гостей – 1:1. Но больше хозяева сделать не могли.

Игра плавно перетекла в овер-тайм. Здесь астанинцам повело больше: на 71-й минуте Мартин Сен-Пьер забивает победный гол в ворота «Трактора» – 2:1. И челябинцы оказываются в шаге от вылета из плей-офф: счет в серии 3:2 в пользу «Барыса», и следующая игра – в Астане.

«Новый День – Челябинск» , и

Игра плавно перетекла в овер-тайм. Здесь астанинцам повезло больше: на 71-й минуте Мартин Сен-Пьер забивает победный гол в ворота «Трактора» – 2:1. И челябинцы оказываются в шаге от вылета из плей-офф: счет в серии 3:2 в пользу «Барыса», и следующая игра – в Астане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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