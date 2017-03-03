Экс-начальник южноуральской железнодорожной станции ответит в суде за взятки

Публикации за 03.03.17

В Челябинской области бывший начальник железнодорожной станции предстанет перед судом за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Кыштым, обвиняемого в незаконном получении от представителей юридических лиц денег в качестве коммерческих подкупов и взяток.

По версии следствия, обвиняемый, служивший начальником станции, с марта 2015 по июнь 2016 года получил от представителей вагонного депо Верхний Уфалей (филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект») и ООО «Автобан» более 275 тысяч рублей. В обмен на вознаграждение он скрывал факты простаивания на станции пустых грузовых вагонов, а также без очереди формировал подвижные составы из вагонов плативших ему организаций.

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В целях предупреждения совершения подобных преступлений в структуре Южно-Уральской железной дороги по окончании расследования уголовного дела следователь направил на имя начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций представление. Установлен контроль за результатами его рассмотрения.

Уголовное дело теперь уже бывшего служащего РЖД передано в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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