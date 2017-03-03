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Публикации за 03.03.17

В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице (ФОТО)

В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице (ФОТО)

В Башкирии устанавливаются подробности аварии грузовика и микроавтобуса, ехавшего в Челябинскую область.

Новый День: В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице

Как сообщили РИА в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, авария произошла вчера, 2 марта, около 17:30 минут на 1505 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Новый День: В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице

По предварительным данным, водитель автобуса «Пежо», следовавшего по маршруту Уфа – Малояз (Ашинский район), двигаясь в сторону Челябинской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман». В салоне автобуса находились 14 человек.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате ДТП две пассажирки автобуса, жительницы Салаватского района Башкирии, скончались на месте. 12 пассажиров «Пежо» с различными травмами госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Новый День: В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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